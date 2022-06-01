Уфа, 1 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Проверку по факту хлопка газовоздушной смеси на Белорецкой нефтебазе организовали в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарный водоем и резервуары с нефтью, которые необходимо будет тушить

Сообщается, что сотрудники Белорецкой межрайонной прокуратуры проводят проверку по факту инцидента, в результате которого пострадало несколько человек.

По предварительной информации, днем 1 июня сотрудники подрядной организации ООО «Урал-Ком» проводили технологическую очистку резервуара на территории ООО «Башнефть-Розница» в селе Железнодорожный. Во время работ произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадали несколько человек, их срочно доставили в медучреждение.

Сейчас сотрудники надзорного ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они дадут оценку исполнения законодательства о промышленной безопасности.

По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате хлопка газовоздушной смеси в пустом резервуаре объемом 1000 куб. метров в Башкирии пострадали четыре человека.