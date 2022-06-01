Набережные Челны, Татарстан, 1 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Жительница города Набережные Челны подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супругу, повлекшее его смерть. По информации следственного управления СКР по РТ, тело погибшего было найдено вечером 28 мая.

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В квартире одного из домов в 31-м комплексе города Набережные Челны обнаружено тело 72-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти в виде следов побоев. Согласно исследованиям, смерть наступила в результате переломов ребер и травматического шока.

В совершении преступления подозревают 68-летнюю супругу погибшего, которая состоит на учете у врача-психиатра.

По предварительным данным, женщина систематически избивала супруга на почве личных неприязненных отношений, из ревности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, 11 марта 66-летняя женщина в квартире дома по улице Энгельса в городе Чистополь стала выгонять сына из дома за аморальный образ жизни. Он в ответ нанес матери несколько десятков ножевых ранений шеи и туловища.

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