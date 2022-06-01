Кострома, , 19:09 — REGNUM Самым состоятельным работником культурной сферы Костромской области по итогам 2021 года стал директор концертно-выставочного центра «Губернский» Радомир Самоловцев, задекларировавший 5,5 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В 2020 году он сообщил о 1,9 млн рублей дохода. Тогда в его декларации значились три квартиры, две из которых пропали из отчёта. Вероятно увеличение дохода связано именно с этим моментом.

КВЦ «Губернский» в Костроме

Директор Костромского музея-заповедника Наталья Павличкова задекларировала 1,4 млн рублей, дирижёр Костромского губернского симфонического оркестра Павел Герштейн — 1,3 млн рублей. Глава областного Дома народного творчества Людмила Тарабрина, руководитель драматического театра имени Островского Ирина Третьякова, директор филармонии Елена Санжаревская показали неплохие по костромским меркам доходы — 1,3, 1,2 и 1 млн рублей соответственно.

Директор областного департамента культуры Марина Назина указала заработок в размере 1,1 млн рублей. Некоторые из её прямых подчинённых были более финансово успешны. Так, заместитель по финансово-экономическим вопросам Анна Согина указала 1,3 млн рублей против 944 тысяч в 2020 году.

Директор колледжа культуры Елена Воронцова снизила доход более чем в 2 раза, задекларировав 627 тысяч рублей. Заработок её коллег из Буйского колледжа искусств и областного музыкального колледжа был выше — 765 и 780 тысяч рублей соответственно. Глава кукольного театра Людмила Шарова отчиталась о 748 тысячах рублей. Её предшественник на этой должности — Александр Усердин получил 888 тысяч рублей за 2020 год.

Директора двух областных библиотек и государственных архивов (в том числе новейшей истории) получают примерно одинаково — от 550 до 680 тысяч рублей в год. Отметим, что в соседнем Ярославском регионе заработки руководителей культуры в разы выше. Так, директор областной библиотеки получает 1,2 млн рублей в год, а директор театра кукол заработал 19 млн рублей.

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