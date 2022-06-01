Москва, , 15:41 — REGNUM Действие «желтого уровня» погодной опасности из-за грозы и ветра объявлено в Москве и Подмосковье. Этом 1 июня следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Гроза в Москве © ИА REGNUM

Уточняется, что «желтый уровень» предупреждения погодной опасности означает потенциально опасную погоду.

Также указывается, что в Москве и Московской области предупреждение о грозе будет действовать с 12:00 до 21:00 2 июня, а предупреждение о сильном ветре — с 12:00 2 июня до 00:00 3 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве и Московской области купальный сезон в этом году из-за прохладного мая начнётся позднее обычного.