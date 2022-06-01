Витебск, Белоруссия, 1 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Тот факт, что президент Белоруссии уже который раз требует усиления информационной работы, говорит о том, что прежние усилия не привели к должному результату. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM 1 июня высказала сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Она отметила два фактора, обуславливающих отсутствие успехов белорусского государства в информационной сфере. Во-первых, значительная доля работоспособной части населения и молодёжи предпочитает получать информацию не из государственных СМИ и, соответственно, настроена к госпропаганде критично, если не сказать — с презрением. Во-вторых, тотальная зачистка — массовая ликвидация НКО и прозападных СМИ, введение ответственности за подписку на запрещённые каналы — так и не выкосила плоды деятельности противников власти, как и не перекодировала сознание миллионов несогласных.

«К сожалению, госпропаганда отныне будет ассоциироваться с хамоватыми, наглыми типами, сыплющими оскорблениями и с каким-то садистским упорством жаждущими крови оппонентов. Стыдно, что за такое дают военные награды. Так что исполнителям президентской воли, на самом деле желающим согласия и спокойствия гражданского общества, есть над чем работать. От доминирования «азарёнко-туров» пора избавляться: они лишь дискредитируют и СМИ, и само государство. Нужны другие, светлые и жизнеутверждающие лица и смыслы, умные журналисты-профессионалы, личности, способные объединять», — считает Мирсалимова.

По её словам, число прозападных и оппозиционных каналов в 2,5 раза превосходит количество провластных. А по охвату аудитории и вовсе тотальное превосходство — 88% против 11%. «Кто-то из идеологов понимает, что «Пул Первого» — далеко не самый популярный в Белоруссии канал, а «Клуб редакторов» не способствуют переубеждению критически настроенных по отношению к власти граждан?» — задаётся вопросом политик.

«После ухода с белорусского медиарынка крупнейшего общественно-политического интернет-СМИ, чьё название не стоит упоминать, эта ниша так и осталась незаполненной. В Белоруссии объективно не хватает крупного портала с качественной и оперативной подачей материала, обратной связью и возможностью транслировать различные точки зрения», — заявила Мирсалимова.

Как сообщалоИА REGNUM, президент БелоруссииАлександр Лукашенко 31 мая во время совещания по вопросу совершенствования информационной политики заявил, что в стране необходимо научиться вести пропаганду и контрпропаганду.