Стокгольм, , 15:49 — REGNUM Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила 1 июня что её страна продолжит диалог с Турцией в связи с возражениями Анкары по поводу заявки на вступление в НАТО, сообщает 1 июня Reuters.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

«Я с нетерпением жду конструктивных встреч с Турцией в ближайшем будущем», — сказала она на пресс-конференции с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

Премьер-министр также пояснила, что на требования и вопросы Турции Швеция намерена отвечать непосредственно в общении с Анкарой, а также «решать любые проблемы и недоразумения, которые могут возникнуть».

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в апреле 2022 года, но их желание столкнулись с неожиданным противодействием со стороны Турции, которая обвиняет их в том, что они предоставляют убежище курдским боевикам, и требует от них снять запрет на экспорт оружия.

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