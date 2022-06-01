Йошкар-Ола, 1 июня 2022, 15:37 — REGNUM В День защиты детей глава МВД России Владимир Колокольцев наградил юных жителей России, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников, а также в предотвращении правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Марий Эл.

Дмитрий Тимофеев получает грамоту от главы МВД по Марий Эл Сергея Волчкова
Дмитрий Тимофеев получает грамоту от главы МВД по Марий Эл Сергея Волчкова
пресс-служба управления МВД по Марий Эл

«Знаю, что некоторые из вас планируют в будущем стать полицейскими. Могу только приветствовать такой выбор. В органах внутренних дел всегда востребованы люди ответственные и мужественные… Но какую бы профессию вы не избрали, главное — оставайтесь честными и отзывчивыми, не проходите мимо чужой беды», — призвал ребят Колокольцев.

Одним из награжденных стал 13-летний школьник из Йошкар-Олы Дмитрий Тимофеев. От Министра внутренних дел России Почетную грамоту и ценный подарок мальчику вручил глава МВД по Марий Эл, генерал-майор полиции Сергей Волчков.

Благодаря бдительности и неравнодушию школьника, полицейским удалось по горячим следам задержать злоумышленника, который похитил смартфон у первоклассницы, и доказать его причастность к грабежу. Мальчик обратил внимание на странную ситуацию, когда мужчина и его сын-подросток несколько раз спросили время у девочки, которая при ответе доставала из кармана куртки смартфон с большим сенсорным экраном. В какой-то момент подросток выхватил телефон из рук девочки, а его отец, рецидивист, сделал вид, что они не знакомы и пообещал догнать вора. Школьник же проследил за грабителем, что позволило его изобличить, также он дожидался полиции на месте преступления, когда двое мужчин догоняли вора.

Оказавший содействие в его задержании школьник не считает себя героем и уверен, что в подобной ситуации любой поступил бы так же.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что всего были награждена 18 подростков из 14 регионов РФ.