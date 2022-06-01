Йошкар-Ола, , 15:37 — REGNUM В День защиты детей глава МВД России Владимир Колокольцев наградил юных жителей России, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников, а также в предотвращении правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Марий Эл.

Дмитрий Тимофеев получает грамоту от главы МВД по Марий Эл Сергея Волчкова пресс-служба управления МВД по Марий Эл

«Знаю, что некоторые из вас планируют в будущем стать полицейскими. Могу только приветствовать такой выбор. В органах внутренних дел всегда востребованы люди ответственные и мужественные… Но какую бы профессию вы не избрали, главное — оставайтесь честными и отзывчивыми, не проходите мимо чужой беды», — призвал ребят Колокольцев.

Одним из награжденных стал 13-летний школьник из Йошкар-Олы Дмитрий Тимофеев. От Министра внутренних дел России Почетную грамоту и ценный подарок мальчику вручил глава МВД по Марий Эл, генерал-майор полиции Сергей Волчков.

Благодаря бдительности и неравнодушию школьника, полицейским удалось по горячим следам задержать злоумышленника, который похитил смартфон у первоклассницы, и доказать его причастность к грабежу. Мальчик обратил внимание на странную ситуацию, когда мужчина и его сын-подросток несколько раз спросили время у девочки, которая при ответе доставала из кармана куртки смартфон с большим сенсорным экраном. В какой-то момент подросток выхватил телефон из рук девочки, а его отец, рецидивист, сделал вид, что они не знакомы и пообещал догнать вора. Школьник же проследил за грабителем, что позволило его изобличить, также он дожидался полиции на месте преступления, когда двое мужчин догоняли вора.

Оказавший содействие в его задержании школьник не считает себя героем и уверен, что в подобной ситуации любой поступил бы так же.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что всего были награждена 18 подростков из 14 регионов РФ.