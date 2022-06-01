Бишкек, 1 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Правительство Киргизии утвердило правила безопасного обращения с гражданским и служебным оружием, программы обучения и порядка осуществления проверки.

Tetoteto.info Оружие

По словам министра внутренних дел Улана Ниязбекова, этот документ предусматривает, что лица, впервые приобретающие спортивное огнестрельное оружие, охотничье оружие, оружие самообороны или метательное оружие, обязаны пройти проверку знания правил безопасного обращения с оружием по месту жительства.

Глава МВД также отметил, что подготовка владельцев и пользователей оружия должна проводиться по правилам, в которые входит изучение тактико-технических свойств оружия, основы первой медицинской помощи, практические стрельбы, изучение ответственности за нарушение порядка хранения, ношения, перевозки и регистрации оружия.

«Подготовка владельцев и пользователей оружия будет проводиться в образовательных организациях, имеющих соответствующую лицензию. При положительных результатах проверки гражданин получает сертификат об окончании программы обучения установленного образца. Данная программа направлена на более ответственное соблюдение гражданами и пользователями норм законодательства в части культуры пользования оружием», — подытожил он.