Москва, 1 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Сервис для графического дизайна Canva недоступен для пользователей из РФ. Информация об этом опубликована на сайте приложения 1 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графика

В качестве причины такого решения компания называет проведение Россией спецоперации на территории Украины. Представители Canva не сообщили, когда планируют вновь открыть доступ. Как отмечают СМИ, сервисом всё ещё можно пользоваться с VPN.

Ранее компания Adobe, разработчик Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat DC и других программ, прекратила продажу товаров и услуг в России. Этот шаг связан с соблюдением санкций, введенных США, ЕС и Британией в отношении РФ.