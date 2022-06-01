Москва, 1 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Вопрос не в репутации США как прибежища капиталов, которая уже давно и изрядно подмочена. И, так или иначе, прецедент уже создан — никто не может быть спокоен относительно судьбы своих денег, размещенных в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Но тут есть ещё один момент — конфисковав эти средства, США ничего не получат. Ведь это всего лишь циферки на счетах, не обеспеченные реальными товарами.

Введя эти средства в оборот, оплатив ими, например, поставки оружия или других товаров, США не вольют в свою экономику реальных ценностей, а лишь ещё больше разгонят инфляцию.

А у них и без того всё с этим очень плохо, инфляция выше 8,5%, а по ряду товаров первой необходимости существенно выше.

При этом такая конфискация полностью развяжет России руки относительно собственности западных компаний, находящейся в России.

И это без учета того, что данные средства интегрированы в западный финансовый сектор, и их изъятие будет ударом по активам и кредитоспособности западных структур», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газета The New York Times писала, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России может подорвать статус США как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран.

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