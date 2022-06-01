Таллин, 1 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В Эстонии проживает 259 341 ребенок и подросток в возрасте до 17 лет, в общей сложности дети составляют 19,5% всего населения Эстонии.

Как сообщила пресс-служба Департамента статистики страны, 26 656 детей — в возрасте до 1 года, 71 779 детей — в возрастной группе от 2 до 6 лет, 57 200 детей — в возрастной группе от 7 до 10 лет и 62 157 детей — в возрастной группе от 11 до 14 лет.

Меньше всего детей проживает на острове Хийумаа и в северо-восточном уезде Ида-Вирумаа, а больше всего — в Харьюском (Таллин и пригороды) и Тартуском (Тарту и пригороды) уездах.

По словам ведущего аналитика отдела статистики народонаселения и социальных дел департамента Терье Трасберг, среди детей наибольшую группу составляют 11-летние мальчики, которых всего насчитывается 8 095 человек.

Она также отметила, что хотя детей в Эстонии сегодня больше, чем 10 лет назад, малышей в возрасте до 4 лет в Эстонии меньше, чем в 2011 году. «Это отражает низкий уровень рождаемости в последние годы», — сказала Трасберг.

Среднее число детей, рожденных на одну женщину, существенно не изменилось. Согласно переписи 2021 года, у эстонских женщин (15 лет и старше) в среднем 1,55 ребенка. Количество женщин детородного возраста, не родивших ребенка, также увеличивается и составляет в настоящее время 39,59% женщин.

Обзор основан на данных переписи населения 2021 года.