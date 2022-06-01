Афины , , 15:33 — REGNUM Боевые машины пехоты советского производства БМП-1, которые были выпущены 40-50 лет назад и не нужны Греции, направят киевскому режиму греческие власти. Об этом 1 июня рассказал официальный представитель правительства Греции Иоаннис Иконом в эфире телеканала Skai.

Сожженная БМП

«В данном случае это боевые машины пехоты, страна получила их в 1992 году. Они выпущены 40-50 лет назад. Они, по сути, бездействуют», — сказал он.

Также Иконом отметил, что в обмен на это греческая сторона получит от ФРГ более современную бронетехнику и потому эта ситуация является для его станы выгодной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запрос датских властей о передаче киевскому режиму 20-ти боевых машин пехоты Piranha швейцарского производства отклонили ввиду своей политики нейтралитета власти Швейцарии.