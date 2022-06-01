Туапсе, Краснодарский край, 1 июня 2022, 15:50 — REGNUM Глава Росприроднадзора Светлана Радионова запустила флешмоб в поддержку сохранения окружающей среды «Дыхание Земли» во всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-центр международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», во флешмобе приняли участие свыше тысячи детей и подростков. Акция прошла 1 июня в рамках международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», учрежденной природоохранной службой.
Во флешмобе приняли участие дети из всех отрядов «Орлёнка». Они выстроились в круг, держа в руках круглый флаг диаметром 15 метров с эмблемой премии в виде краснокнижного белого мишки и медведицы. Двигаясь одновременно, ребята символически показали, как дышит планета. Во флешмобе приняла участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Глава Росприроднадзора инициировала премию в прошлом году. Главная задача проекта — популяризировать тему экологии и прививать привычки ответственного потребления и сохранения окружающей среды. В премии этого года 9 номинаций, семь из которых индивидуальные и две командные. В ней принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Заявки принимаются на сайте www. экологияделокаждого. рф.
Полсотни самых активных участников проекта из 26 регионов страны были поощрены бесплатными путёвками на шестую смену во всероссийский детский центр «Орлёнок», которые предоставил федеральный партнёр АО «ОХК «Уралхим». Специальная экологическая смена под эгидой ведомства проходит до 19 июня. На нее прибыли дети и подростки из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Татарии, Белгородской, Волгоградской, Иркутской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областей, Краснодарского и Ставропольского краев и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.