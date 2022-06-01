Москва, , 15:32 — REGNUM Рост цен на американском рынке коснулся практически всего базового ассортимента потребительских товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала высказывание министра финансов США Джаннет Йеллен, которая призналась, что неверно оценила влияние инфляции на американскую экономику.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Однозначно можно сказать, что современная инфляция в США — результат неурегулирования огромной ликвидности, направленной на поддержку экономики в пандемический и постпандемический периоды, — сказал она. — Надежды на мягкую денежно-кредитную политику не оправдались. Кризис предложения, низкий уровень безработицы на внутреннем рынке стали критическими факторами роста цен в США. Геополитическая нестабильность и глобальные инфляционные тренды осложнили эту проблему».

В то же время, как уточнила Воронкова, сильный доллар стимулирует нерезидентов направлять товарные и финансовые потоки в американскую экономику, насыщать американский рынок и в определенной мере способствовать обузданию инфляции.

«Снижение или отмена пошлин на китайские товары также могут быть в числе перспективных мер по расширению предложения на рынке США», — подытожила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Йеллен заявила, что США столкнулись с «непредвиденными и существенными ударами» по своей экономике, а это спровоцировало еще больший рост цен на энергию и продовольствие.

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