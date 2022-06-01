Астана, 1 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Объявленное с 1 июля повышение тарифов на газ приведёт к повышению цен на хлеб. Об этом в интервью изданию BM. ge заявил глава Ассоциации производителей хлеба Малхаз Долидзе.

Хлеб

«Производители хлеба находятся в неопределённости, мы ждём дополнительную информацию от минфина», — сказал Долидзе.

Он отметил, что недавно прошла встреча в министерстве финансов, посвященная отрасли. Там обсуждали цены на муку, прогнозы на урожай пшеницы, но про повышение тарифов никто не сообщил. Эта новость стала сюрпризом для пекарей.

Долидзе подчеркнул, что без вмешательства властей хлеб в следующем месяце значительно подорожает.