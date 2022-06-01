Москва, 1 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин отправил в отставку пятерых генералов и одного полковника полиции. Указ о кадровых изменениях в руководстве МВД он подписал 30 мая, сообщает 1 июня РБК.

Archive.government.ru Владимир Путин подписывает указ

Источник, близкий к МВД, подтвердил подлинность выписки из указа. Уволены три начальника региональных главков и три руководителя структур центрального аппарата ведомства.

От занимаемой должности освобождены начальник управления МВД по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, заместитель начальника главного управления МВД по Алтайскому краю (начальника полиции) генерал-майор Александр Лаас, начальник управления МВД по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин, начальник оперативного управления МВД генерал-майор Александр Удовенко, замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор Юрий Инстранкин, первый заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД полковник полиции Эмиль Мусин.

Вместо Липилина начальником управления МВД по Ярославской области назначен полковник полиции Алексей Школкин. Он руководил управлением МВД России по Одинцовскому району Подмосковья.

Собеседник издания рассказал, что отставка генералов и полковника — обычная ротация. В пресс-центр МВД направлен запрос на подтверждение информации.