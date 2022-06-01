Волгоград, , 15:45 — REGNUM В Волгоградской области за последние сутки выписано с выздоровлением 173 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в региональном оперативном штабе. Продолжают лечение от COVID-19 в стационарах и амбулаторно 1 789 жителей.

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С начала пандемии в Волгоградской области коронавирус выявлен у 221 625 человек. Завершили лечение выздоровлением 212 956 жителей. Скончались от осложнений 6 880 пациентов, при этом за минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

По данным федерального оперштаба, с COVID-19 за сутки госпитализировано 49 человек.