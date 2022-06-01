Братислава, 1 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Правительство Словакии одобрило направление Киеву военных материалов на 21,6 млн евро, сообщает 1 июня издание Teraz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

«Словакия дарит Украине военные материалы на сумму 21,6 миллиона евро. Решение об этом кабмин одобрил на своем заседании в среду», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее словацкий президент Зузана Чапутова заявила, что Киев получит в качестве помощи от Словакии самоходные гаубицы Zuzana.

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