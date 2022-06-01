Москва, , 15:28 — REGNUM До конца 2022 года цены на вторичную недвижимость в РФ могут упасть на 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сейчас достаточно высокие цены на квартиры. Банки в сложной экономической ситуации и не спешат одобрять заявки на получение ипотечного кредита, — сказал Щербаченко. — Кроме того, снижение покупательной способности, санкции, риск потери работы могут быть причиной снижения спроса на данный вид займов и в перспективе могут стать предпосылкой для снижения цен на вторичную недвижимость на 5% до конца года».

Как полагает Щербаченко до конца 2022 года сильного роста цен на недвижимость ждать не стоит, как и ажиотажа на рынке.

«Роста цен можно ожидать во второй половине 2023 года», — считает Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист рассказал, как будет расти ипотечный рынок РФ в 2022 году.

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