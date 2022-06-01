Париж, 1 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

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Касаткина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету Кудерметовой три эйса, две ошибки на подаче и 4 из 7 брейков.

В полуфинале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Касаткина впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Ранее её лучшим результатом на «мэйджорах» был выход в четвертьфинал Roland Garros и Уимблдона в 2018 году.

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