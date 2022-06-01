Берлин, 1 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Прекращение поставок российского газа для подразделения Shell в Германии не отразилось на ситуации с газоснабжением в ФРГ. Об этом говорится в ежедневном отчете Федерального сетевого агентства, опубликованном 1 июня.

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Германский регулятор отметил, что остановка поставок для Shell Energy Europe Limited затрагивает небольшие объёмы газа. До сих пор это не влияло на энергобезопасность Германии.

«В настоящее время по газопроводу «Северный поток — 1» транспортируется примерно на 4% меньше газа, чем днём ранее. Эти объёмы газа закупаются в другом месте», — также указано в сообщении.

Авторы отчёта констатируют, что в Германии стабильная ситуация с газоснабжением, энергобезопасность обеспечена, газохранилища заполнены на 48,6%. Это более высокий уровень, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня «Газпром экспорт» приостановил поставки газа датской компании Ørsted, а также европейскому подразделению британской Shell — Shell Energy Europe Limited. Компании не оплатили поставленный в апреле газ в рублях.

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