Москва, 1 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. То, то некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность исключения России, еще не говорит о том, что весь ОПЕК с этим согласен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Тем более, что Россия входит только в ОПЕК+, а на долю РФ приходится около 12% мировой добычи нефти. Это станет слишком сильным ударом для баланса спроса и предложения, про который так часто говорит генсек ОПЕК Мухаммад Баркиндо .

Вероятность такого события все же не нулевая, однако, подобный исход событий вряд ли принесет какую-либо пользу для альянса.

Исключение России из ОПЕК+ может привести к дальнейшему росту цен на топливо, учитывая слухи о том, что в РФ хотят сократить добычу нефти, а экспорт Европу упадет на 2/3 после введения частичного эмбарго на нефть, доставляемую в ЕС морским путем.

Для России же исключение из альянса на данном этапе вряд ли кардинально изменит экономическую ситуацию в стране», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран-членов ОПЕК+ изучают идею о приостановке участия России в сделке по добыче нефти.

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