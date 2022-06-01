* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ставрополь, 1 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Жителя Ставропольского края отправили в колонию общего режима на пять лет за вербовку несовершеннолетнего в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На момент совершения преступления обвиняемому самому не было 18 лет, этим объясняется столь мягкий приговор, который вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

СУ СКР по Костромской области Суд

Как установлено, в 2020 году Анзор Лайпанов, переписываясь с несовершеннолетним жителем Ханты-Мансийского округа, уговаривал его отправиться в Сирию для участия в террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Этим подозреваемый не ограничился, на своих страницах в социальных сетях он размещал лозунги и призывы, оправдывающие терроризм, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ставропольскому краю.

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