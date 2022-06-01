Москва, , 15:26 — REGNUM То, что в РФ уменьшилось количество ипотечных кредитов, объясняется снижением платёжеспособности населения, а также желанием жителей РФ снизить собственную долговую нагрузку в условиях потенциально возможного падения их реальных доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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«Рост ключевой ставки Центрального банка 28 февраля до 20% способствовал повышению ипотечных ставок. На пике ставки по ипотеке поднимались до 23%. Согласно данным Frank RG, основанным на ипотечных программах 30 банков, средняя ставка по ипотеке на 1 апреля на первичном рынке составила 21,41% годовых, на вторичном рынке — 21,22%. После снижения ключевой ставки до 17% банки понизили ставки по ипотеке до 17%, — рассказал Щербаченко. — Падение же количества выданных ипотечных кредитов связано со снижением платёжеспособности населения, а также с желанием жителей РФ снизить собственную долговую нагрузку в условиях потенциально возможного падения реального дохода».

По его словам, при снижении ключевой ставки 26 мая до 11% и возможном дальнейшем снижении в июне и июле до 9% процентные ставки по ипотеке так же снизятся.

«Думаю, что можно согласиться с прогнозом о росте объема ипотечных кредитов до конца года на 10%, в основном за счет развития льготной ипотеки — «сельской», «семейной», «Дальневосточной», — также добавил Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России в 2022 году будет снижаться спрос населения на ипотечное кредитование.

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