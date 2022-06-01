Сыктывкар, 1 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба освободил от должности главу республиканского минстроя Игоря Кузьмичева, сообщает пресс-служба правительства.

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«Со 2 июня 2022 года исполнение обязанностей министра возложено на Ирину Круглову, замминистра строительства и ЖКХ региона», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Кузьмичев возглавил минстрой Коми в октябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, минстрой Коми предлагал реализовать проект комплексной застройки квартала высотными зданиями в центре Сыктывкара, однако идею в мэрии города не поддержали.