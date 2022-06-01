Белград, 1 июня, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Объявив, что Сербия согласилась на новый трехлетний договор о поставках газа с Газпромом, президент страны Александр Вучич создал новую головную боль для западного антипутинского альянса и, в частности, для Европейского союза, сообщает 1 июня CNN.

Россия и Сербия

Эта новость пришла в то самое время, когда главы государств ЕС вели изнурительные переговоры по шестому пакету санкций против Москвы. Окончательное соглашение включает в себя частичный запрет на импорт российской нефти.

Хотя Сербия не входит в ЕС, она является частью плана по расширению союза, который также включает в себя некоторых её соседей. ЕС намерен расширяться на восток и рассматривает Западные Балканы как ключ к европейской безопасности.

Из этих балканских государств Сербии, в частности, придается ключевое значение по многим причинам. Её величина, население и географическое положение делают страну одним из основных игроков в геополитике региона. Разговор о будущем Боснии или Косова не может обойтись без сербского правительства.

Однако Сербия также экономически зависит от России и сотрудничает с ней в военной сфере. Сербия получает огромную выгоду от отношений с Россией и даже после вступления в ЕС не захочет порывать связи с Кремлем.

Это создает для ЕС две параллельные реальности, которые довольно трудно примирить друг с другом.