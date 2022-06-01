Чебоксары, , 15:25 — REGNUM Из Чебоксар в Казань 1 июня отправился первый рейс по Волге на судне «Валдай 45 Р» — спустя год после того, как первоначально планировали и заявляли чувашские власти. О старте речных перевозок сообщает администрация главы Чувашии.

Первый речной рейс на «Валдае» из Чебоксар https://cap.ru/

В День защиты детей из Чебоксар в первый рейс до Казани судно ушло на подводных крыльях «Валдай». При этом первыми почётными пассажирами стали не дети, а ветераны речного порта: из 45 пассажирских мест было занято 37.

Также стала известна стоимость поездки по Волге: для взрослых цена билета составляет 600 рублей, для детей — 300 рублей.

Власти заявляют, что после получения соответствующих разрешительных документов планируется запуск маршрутов из Чебоксар в Юрино, Нижний Новгород, в Свияжск через Марпосад и в Макарьевский монастырь с остановкой в Козьмодемьянске.

Как сообщало ИА REGNUM, закуплено три «Валдая 45 Р». Ранее чувашские власти заявляли о запуске пассажирских перевозок по Волге в 2021 году. Скороходные суда на подводных крыльях «Валдай 45-Р» вмещают 45 пассажиров и развивают скорость до 75 км/ч.