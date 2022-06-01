Москва, , 15:25 — REGNUM Восстановительный рост мировой экономики после пандемии коронавирусной инфекции сменился стагнацией на фоне гибридной экономической войны стран Запада в отношении России, так что рост спроса на ресурсы замедлился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Причины текущего энергетического кризиса целиком рукотворны, и вина за него лежит на руководстве США и ЕС, — сказал Понкратов. — Что касается стран Евросоюза, то европейские энергетический и сырьевой рынки в предыдущие годы были разбалансированы неудачной попыткой форсированного энергоперехода и диспропорциями экономического развития, так что действия политиков ЕС упали на благодатную почву и уже приводят к перерастанию энергетического кризиса в масштабный экономический кризис, способный привести к социальным потрясениям».

По его словам, потеря конкурентоспособности экономик стран Еврозоны очевидно выгодна США, для которого ЕС является более опасным конкурентом за мировое экономическое лидерство, чем Китай.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов объяснил, что в настоящее время нет фундаментальных экономических причин для усугубления мирового энергетического кризиса.

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