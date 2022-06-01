* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 15:23 — REGNUM Американский аналитический центр в своём недавнем обзоре ситуации в Афганистане отмечает, что Соединённым Штатам следует взаимодействовать с правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Аналитический центр Rand сообщает, что он рассмотрел три варианта: взаимодействие, изоляция и противодействие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы отстранить движение от власти, но лучший вариант для Соединённых Штатов — это взаимодействие с радикалами.

Одним из авторов обзора является бывший спецпредставитель США по Афганистану и Пакистану Джеймс Доббинс.

Согласно исследованию, с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти и эскалацией гуманитарного кризиса в стране перед США встал вопрос о том, какую политику проводить в Афганистане.

В обзоре приводятся слова одного из чиновников министерства обороны США, который сказал, что когда 14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении вывести войска США, над правительством Афганистана нависла угроза военного и политического поражения от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а после вывода американских войск талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили столицу и всю страну в течение десяти дней.

В обзоре подчёркивается, что народ Афганистана в настоящее время сталкивается с гуманитарной катастрофой и голодом, а банковская система страны рушится. В исследовании Rand говорится, что Соединённые Штаты несут ответственность за события в Афганистане и должны как можно скорее прояснить свою политику в отношении этой страны.

По мнению авторов обзора, США должны обратить внимание на два важных принципа: безопасность американского народа и помощь всем афганским гражданам, а не только тем, кто тесно сотрудничал с Соединёнными Штатами.

Авторы доклада считают, что США могут улучшить ситуацию в Афганистане только путем взаимодействия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).