Москва, , 15:23 — REGNUM В настоящее время нет фундаментальных экономических причин для усугубления мирового энергетического кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глобальные спрос и предложение на большинство энергетических товаров близки к балансу, то есть производители нефти, газа, угля и электроэнергии способны удовлетворить рост спроса на энергоресурсы, вызванный восстановительным ростом национальных экономик после пандемии коронавирусной инфекции. Основная проблема в нарушении сложившихся цепочек поставок и декларируемых развитыми странами планах по отказу от закупки сырья в России. Это требует серьезной перестройки логистики, поиска контрагентов и роста транзакционных издержек», — сказал Понкратов.

По его словам, после того как антироссийские санкции в энергетической сфере будут полностью определены и нормативно закреплены, понадобится полгода на первичную адаптацию участников рынков и выстраивание новых схем поставок, в том числе переформатирование региональных рынков.

«На горизонте полутора-двух лет можно ожидать достижения новых балансов и формирования определенной ценовой стабильности», — полагает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов объяснил, из-за чего на мировых сырьевых рынках может разразиться «идеальный шторм».

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