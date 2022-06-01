Берн, 1 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Запрос датских властей о передаче киевскому режиму 20-ти боевых машин пехоты Piranha швейцарского производства отклонили ввиду своей политики нейтралитета власти Швейцарии. Об этом 1 июня рассказал представитель швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) Михаэль Вютрих.

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Как указал Вютрих, слова которого приводит РИА Новости, ранее SECO заблокировало два запроса Берлина о реэкспорте Киеву боеприпасов, использующихся для немецких боевых машин пехоты (БМП) типа Marder и зенитных самоходных установок Gepard.

«Наконец, SECO получила третий запрос от датских властей, касающийся бронированных колесных машин типа Piranha III. Все три запроса касались возможности передачи Украине военных материалов, полученных из Швейцарии. SECO ответил на это отрицательно, сославшись на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законом «О военных материалах», — сказал он.

При этом, по данным СМИ Швейцарии, датская сторона просила поставить Киеву 20 БМП Piranha.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерство обороны РФ переадресовал вопрос об обстоятельствах гибели на Украине журналиста из Франции Фредерика Леклерка-Имоффа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.