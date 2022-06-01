Салехард, 1 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. На Ямале с 1 июня 2022 года увеличивается минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

Размер минимальной оплаты труда составит 15 279 рублей. Было 13 890 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе на 10% проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному обеспечению. А также увеличен размер прожиточного минимума по поручению президента России Владимира Путина.