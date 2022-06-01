Москва, , 15:20 — REGNUM Применение инструментов гибридной экономической войны против России, в том числе введение эмбарго на покупку российских углеводородов, способно сформировать ситуацию идеального шторма на сырьевых рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал высказывание главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что тот энергетический коллапс, который имеет место в настоящее время, намного масштабнее нефтяных кризисов 1970-х и 1980-х годов.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Упомянутые Биролем нефтяные кризисы были монопродуктовыми, нынешний же кризис затрагивает все виды первичных энергоресурсов, так как является следствием санкционной политики США, ЕС и ряда примкнувших к ним стран в отношении основных товаров российского экспорта, — сказал Понкратов. — Россия — значимый игрок на рынке нефти и угля, крупнейший экспортер газа и электроэнергии в мире. И даже обсуждение возможности введения эмбарго на поставки российских углеводородов способно серьезно дестабилизировать сырьевые рынки».

Как подчеркнул Понкратов, если в сфере генерации электроэнергии в определенных регионах мира есть возможность некоторого межтопливного маневра на короткий срок, то заместить углеводороды как сырье для нефтегазохимии совершенно невозможно.

«Таким образом, применение инструментов гибридной экономической войны против России, в том числе введение эмбарго на покупку российских углеводородов, способно сформировать ситуацию идеального шторма на сырьевых рынках, когда накопившиеся рыночные диспропорции будут усугублены чисто политическими причинами, и эти факторы взаимно усилят друг друга», — подытожил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бироль заявил, что страны, зависимые от российского газа, могут зимой столкнуться с необходимостью нормировать потребление топлива.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономика ФРГ нуждается в нормализации отношений с РФ — эксперт