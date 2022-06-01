Москва, , 15:19 — REGNUM Одним из этапов санкций после начала спецоперации на Украине стала блокировка странами G7 международных резервов Банка России примерно на $300 млрд, заявила корреспонденту ИА REGNUMруководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Центробанк РФ Link-tec.ru

«Несмотря на призывы ряда западных политиков, в том числе и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепя Борреля конфисковать эти средства и направить их на финансирование восстановления Украины, официальные лица в США выражают сомнения в законности и возможных последствиях такого решения.

Недавно министр финансов США Дж. Йеллен заявила, что у США нет законных оснований для ареста замороженных активов Банка России.

Сегодняшняя публикация в NYT — важный сигнал, что экономические власти США как минимум сомневаются в целесообразности таких действий, осознавая, что это может стать серьезным примером для других стран-держателей американского госдолга, прежде всего, Китая, у которого более $1 трлн вложено в американские гособлигации, и в среднесрочной перспективе может вызвать сомнения в надежности финансовой системы США.

Здесь следует понимать различие между блокировкой и конфискацией резервов Центробанка. Блокировка может быть введена по решению органов исполнительной власти, она временно лишает владельца возможности ими распоряжаться и может быть отменена при определенных условиях.

Конфискация лишает владельца права собственности, поэтому она возможна только по решению суда и при наличии для этого четко прописанных законных оснований. В ЕС нет единого законодательства, определяющего возможность конфискации собственности.

Поэтому теоретически решения о конфискации резервов могут приниматься на национальном уровне, но тоже в судебном порядке.

Вместе с тем, мало надежд на снятие заморозки с активов Центробанка РФ до политического урегулирования ситуации на Украине», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России может подорвать статус США как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран.

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