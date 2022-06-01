Саратов, , 15:47 — REGNUM Многодетная семья Лопатиных из поселка Романовка Саратовской области удостоена государственной награды — ордена «Родительской славы». Временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин 1 июня встретился с земляками и вручил награду.

Вручение ордена «Родительской славы» многодетной семье из Саратовской области Saratov. gov.ru

Бусаргин при встрече сказал, что всегда мечтал пожать руку многодетному отцу.

В семье Лопатиных воспитывается семеро мальчиков. За заслуги в воспитании главе семьи вручили орден «Родительской славы», а также цветы и подарки.

«Всегда удивляюсь стойкости духа родителей, которые воспитывают столько детей. Здоровья вам и удачи. Ребята, у вас замечательные родители, берегите их, помогайте им», — сказал врио губернатора.

В день защиты детей для многодетной семьи организовали посещение театра и прогулку в парке.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в январе–феврале 2022 года в многодетных семьях родились 656 детей. Третьими по счету стали свыше 430 детей, в 18 семьях появился на свет шестой ребенок, в восьми семьях родился седьмой по счету малыш, еще четыре семьи пополнились восьмым ребенком.

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