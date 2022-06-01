Саратов, 1 июня 2022, 15:47 — REGNUM Многодетная семья Лопатиных из поселка Романовка Саратовской области удостоена государственной награды — ордена «Родительской славы». Временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин 1 июня встретился с земляками и вручил награду.

Вручение ордена «Родительской славы» многодетной семье из Саратовской области
Вручение ордена «Родительской славы» многодетной семье из Саратовской области
Saratov. gov.ru

Бусаргин при встрече сказал, что всегда мечтал пожать руку многодетному отцу.

В семье Лопатиных воспитывается семеро мальчиков. За заслуги в воспитании главе семьи вручили орден «Родительской славы», а также цветы и подарки.

«Всегда удивляюсь стойкости духа родителей, которые воспитывают столько детей. Здоровья вам и удачи. Ребята, у вас замечательные родители, берегите их, помогайте им», — сказал врио губернатора.

В день защиты детей для многодетной семьи организовали посещение театра и прогулку в парке.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в январе–феврале 2022 года в многодетных семьях родились 656 детей. Третьими по счету стали свыше 430 детей, в 18 семьях появился на свет шестой ребенок, в восьми семьях родился седьмой по счету малыш, еще четыре семьи пополнились восьмым ребенком.

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