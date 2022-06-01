Москва, , 15:17 — REGNUM Власти Германии вряд ли смогут быстро устранить те последствия, которые привели к резкому росту инфляции в ФРГ весной 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Власти ФРГ могут лишь смягчить инфляцию, в том числе с использованием различных мер государственной поддержки бизнеса и населения. Но быстро устранить последствия, которые привели к росту инфляции в последние месяцы, вряд ли удастся, — сказал Мастеров. — Меры по ужесточению денежно-кредитной политики, если такие будут приняты, вряд ли принесут желаемый эффект и помогут справиться с инфляцией, вызванной проблемой высокой стоимости энергоресурсов, нарушением логистики и производственного процесса во многих отраслях, сохраняющимися последствиями пандемии».

Как подчеркнул Мастеров, напрашивается более аккуратный подход к переходу на дорогостоящую «зеленую» энергетику.

«Следует учитывать, что многое будет зависеть от политики властей Германии в том числе и по отношению к России, которая является крупным поставщиком энергоресурсов и продовольствия, — сказал Мастеров. — Но если Берлин продолжат действовать по конфронтационному сценарию, это создаст дополнительные риски для экономики и усугубит уже имеющиеся серьезные проблемы. С учетом этого можно было бы рассчитывать на стремление властей Германии к нормализации отношений с Россией, но консолидированная политическая позиция западных стран оказывается приоритетней экономической целесообразности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, что инфляция в Германии будет ускоряться.

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