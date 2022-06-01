Рязань, 1 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Четверых наркозакладчиков, доставлявших заказы нелегального интернет-магазина, задержали оперативники в селе Дядьково Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе регионального УМВД.

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Полицейские остановили автомобиль ВАЗ, в котором передвигались четверо жителей города Спасск-Рязанский. Одному из них 21 год, остальным по 18 лет, по данным следствия молодые люди распространяли наркотики бесконтактным способом. Во время личного досмотра и в автомобиле злоумышленников обнаружено более 70 граммов и свыше 20 таблеток синтетического наркотического вещества. Ещё 60 граммов запрещённых веществ изъято из тайника на улице Пугачёва в Рязани. Установлено, что сообщники регулярно доставляли наркозаказы в город Луховицы Московской области и другие регионы РФ.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все звенья цепи поставок и распространения наркотиков.