Кишинёв, 1 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Молдавские фермеры из-за роста цен вкладывают в аграрную деятельность в два-три раза больше средств, чем раньше, что скажется на стоимости будущего урожая. Об этом заявил депутат парламента республики от Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряк в эфире «Общественного телевидения».

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

«В контексте цен на дизельное топливо, запасные части, масло, ясно, что цена на зерно будет намного выше, чем в прошлом году», — сказал депутат.

Он добавил, что власти Молдавии для продовольственной безопасности ввели запрет на экспорт пшеницы, а это лишает дохода фермеров, у которых и так не хватает средств на ведение работ. Мудряк призвал власти организовать закупку зерна, чтобы дать аграриям возможность заработать.

Стоит отметить, что фермеры Молдавии требуют от властей поддержки, учитывая рост цен на топливо и удобрения. Они грозят, что начнут выходить на акции протеста.