Салехард, , 15:15 — REGNUM На Ямале с 1 июня 2022 года на 10% проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному обеспечению — по выслуге лет, по потере кормильца и так далее. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Данное повышение коснется более 100 тыс. человек. По данным регионального отделения Пенсионного фонда, средний размер страховой пенсии составит 30 672 рубля, пенсии по государственному пенсионному обеспечению — 15 791 рубль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2022 года на Ямале увеличен прожиточный минимум на душу населения в ЯНАО отныне составляет 19 832 рубля (было 17 557 рублей).