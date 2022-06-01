Салехард, 1 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. На Ямале с 1 июня 2022 года на 10% проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному обеспечению — по выслуге лет, по потере кормильца и так далее. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Данное повышение коснется более 100 тыс. человек. По данным регионального отделения Пенсионного фонда, средний размер страховой пенсии составит 30 672 рубля, пенсии по государственному пенсионному обеспечению — 15 791 рубль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2022 года на Ямале увеличен прожиточный минимум на душу населения в ЯНАО отныне составляет 19 832 рубля (было 17 557 рублей).