Москва, , 15:13 — REGNUM Мировая финансовая система была построена на верховенстве международного права и неприкосновенности суверенной собственности, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

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«США, ввели односторонние и нелегитимные санкции против России, не получившие одобрение ООН. Передача замороженных активов, нарушает фундаментальные основы права и неприкосновенности суверенной собственности.

Это очевидно ставит под сомнение надежность все мировой финансовой системы, основанной на долларе США, как резервной валюты и основного средства платежа.

Очевидно, что американские власти, понимая это, стараются смягчить репутационные и политические риски, в результате чего и возникают подобные публичные обсуждения.

Ряд стран Персидского залива уже пересмотрел свои подходы к выборе валюты платежа, а также к структуре золотовалютных резервов.

Они снизили долю бумаг, номинированных в американских долларах, а также частично переходя на расчёты в других валютах», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России может подорвать статус США как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран, писала газета The New York Times.

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