Варшава, , 15:12 — REGNUM Россия не намерена нападать на Польшу. Об этом 1 июня заявил журналистам посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Сергей Андреев Посольство России в Польше

«Если я скажу, как всегда, что Польше нечего бояться, что Россия не собирается нападать на Польшу, то я говорил это много раз. Но этот вопрос мне задают снова и снова», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Андреев пояснил, что у России нет причин для угрозы польской безопасности. При этом он подчеркнул в ответ на вопрос о параллелях со спецоперацией ВС РФ на Украине, что там проводится именно спецоперация, а не идет война.

Кроме того, посол РФ пояснил, что специальная военная операция проводится ограниченными силами и средствами, а также без использования полной военной мощи России и без объявления всеобщей мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не верят обещаниям президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет атаковать американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS российские территории.