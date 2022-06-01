Москва, , 15:12 — REGNUM В России в 2022 году продолжит снижаться спрос населения на ипотечное кредитование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Как именно будет падать спрос, зависит от общей динамики экономической ситуации, реальных располагаемых доходов населения и безработицы, — сказал Мастеров. — Однако даже в случае нормализации геополитической обстановки, последствия разорванных экономических связей, усугубляемые не преодоленными до конца экономическими последствиями пандемии, сразу преодолеть не удастся. И чем больше будет длиться нынешняя конфронтация, тем глубже будут последствия и тем больше времени потребуется на их преодоление».

В этих условиях, как пояснил Мастеров, не следует ожидать скорого оживления деловой активности, восстановления инвестиционного климата и уверенности населения в завтрашнем дне.

«Поэтому логично предположить дальнейшее снижение спроса населения на ипотечные кредиты в оставшийся период 2022 года», — подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, почему всё больше жителей РФ решают отложить покупку жилья с помощью ипотечного кредита.

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