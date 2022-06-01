Москва, 1 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В России в 2022 году продолжит снижаться спрос населения на ипотечное кредитование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Как именно будет падать спрос, зависит от общей динамики экономической ситуации, реальных располагаемых доходов населения и безработицы, — сказал Мастеров. — Однако даже в случае нормализации геополитической обстановки, последствия разорванных экономических связей, усугубляемые не преодоленными до конца экономическими последствиями пандемии, сразу преодолеть не удастся. И чем больше будет длиться нынешняя конфронтация, тем глубже будут последствия и тем больше времени потребуется на их преодоление».

В этих условиях, как пояснил Мастеров, не следует ожидать скорого оживления деловой активности, восстановления инвестиционного климата и уверенности населения в завтрашнем дне.

«Поэтому логично предположить дальнейшее снижение спроса населения на ипотечные кредиты в оставшийся период 2022 года», — подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, почему всё больше жителей РФ решают отложить покупку жилья с помощью ипотечного кредита.