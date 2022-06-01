Нур-Султан, , 15:11 — REGNUM Продюсер TikTok-дома Dream Team House Ярослав Андреев дал интервью казахстанской журналистке Динаре Сатжан. Запись их разговора доступна на YouTube-канале Сатжан.

Ярослав Андреев Скриншот видеоинтервью Андреева для Ксении Собчак

В ролике Андреев рассказал о том, что у некоторых его подопечных есть проблемы со здоровьем из-за курения электронных сигарет. «Из Dream Team уже два артиста с проблемами с ЖКТ, желчным пузырём. Их откачивали в больницах после HQD-ишек (одноразовые электронные сигареты — ИА REGNUM)«, — поделился продюсер, однако он не стал уточнять имена блогеров.

Ранее блогеры из команды Dream Team House переехала в Казахстан. Причиной этого стала отмена монетизации в ряде платформ, а также ограничение некоторых функций в TikTok для блогеров из России в связи со спецоперацией на Украине.

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