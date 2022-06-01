Кировский район, Ставропольский край, , 15:11 — REGNUM Глава Кировского городского округа Ставрополья может попасть под статью о превышении должностных полномочий на 3 млн рублей. Прокуратура Ставропольского края нашла нарушения бюджетного законодательства при строительстве многофункционального центра в городе Новопавловске, сообщили 1 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Стройка Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«Прокуратура края направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании главы Кировского городского округа по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства)», — говорится в сообщении.

Из подробностей проверки стало известно, что в 2014 году районная администрация в лице главы Кировского городского округа заключила госконтракт с ООО «Гром» на строительство многофункционального центра в городе Новопавловске на сумму более 24 млн рублей.

Осенью того же года, несмотря на то, что работы не были завершены, подрядчику было выплачено за невыполненный объем не менее 3 млн рублей, что повлекло нанесение ущерба бюджету. За мошенничество уже возбуждено и расследуется уголовное дело против должностных лиц компании «Гром».