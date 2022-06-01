Москва, 1 июня, 2022, 15:10 — ИА Регнум. С нового сезона чемпионата России по футболу на шести стадионах начнёт действовать паспорт болельщика (Fan ID). Об этом 1 июня сообщил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

Minsvyaz.ru Fan-id

«Активно работаем со всеми заинтересованными сторонами. Это будет с нового сезона. Не на всех стадионах», — сказал Матыцин.

По его словам, Fan ID будет работать на шести стадионах. Это будут арены, которые в 2018 году принимали матчи чемпионата мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня в России вступил в силу закон, согласно которому попасть на крупные спортивные мероприятия можно будет только по паспорту болельщика (Fan ID).