Москва, , 15:10 — REGNUM Всё больше жителей РФ решают отложить покупку жилья с помощью ипотечного кредита до тех пор, пока экономическая ситуация в стране не стабилизируется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Зафиксированное в РФ падение выдачи ипотеки обусловлено снижением спроса со стороны населения на ипотечное кредитование. В свою очередь, снижение спроса на ипотеку объясняется экстраординарными обстоятельствами, связанными с развитием украинского кризиса, введением масштабных санкций против России, уходом большого количества западных компаний с российского рынка, — сказал Мастеров. — Трудности испытывают и многие российские предприятия, поскольку экономика РФ тесно интегрирована в систему международных отношений и многие производства, локализованные в РФ, зависят от поставок импортных комплектующих, оборудования».

Как следствие, население начинает опасаться ухудшения экономической ситуации, чреватого ростом безработицы и снижением реальных располагаемых денежных доходов населения.

«Учитывая большое число занятых в западных компаниях, под угрозой потери работы и стабильного дохода находится значительная часть трудоспособного населения. В таких условиях граждане начинают крайне осторожно подходить к долгосрочному кредитованию, в том числе к ипотечному, — сказал Мастеров. — Для многих категорий потенциальных заемщиков есть высокий риск, что впоследствии в результате снижения доходов либо потери работы могут быть проблемы с выплатами по ипотеке. Поэтому они предпочитают отложить приобретение недвижимости по ипотеке, дождавшись стабилизации ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная заявила, что граждане РФ начнут более взвешенно подходить к вопросам получения займов на приобретение жилья.

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