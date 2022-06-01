Барнаул, , 15:10 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 1 июня известило о вступлении в силу приговора по нашумевшему уголовному делу об убийстве полицейского в барнаульском посёлке Гоньба летом 2021 года.

Убийство Mate Marschalko

В июле 2021 года в поле в 6 км. от поселка были обнаружены труп и сгоревший автомобиль участкового уполномоченного. Главным подозреваемым сразу же стал ранее судимый 58-летний уроженец г. Кемерово. Именно ему вечером 14 июля 2021 года полицейский отвозил повестку о необходимости явиться к следователю по очередному уголовному делу.

Поисковые мероприятия проводились всю ночь, и к 10 часам следующего дня полицейский был найден убитым. В ходе следствия подсудимый несколько раз менял показания. Сначала он утверждал, что полицейский вручил ему повестку и уехал. Однако после того, как свидетели показали, что он сел в автомобиль участкового, выдвинул новую версию о том, что попросил сотрудника подвезти его, после чего в ходе движения выстрелил ему в голову из самодельного оружия. Мотивом убийства послужила, якобы, личная неприязнь. Он также рассказал о том, что вывез тело в поле и поджег служебный автомобиль.

В судебном заседании подсудимый выдвинул новую версию о том, что убийство и поджог произошли случайно. Он, якобы пытался напугать полицейского и выстрелил в окно рядом с его головой, после чего автомобиль дернулся и произошел второй выстрел, попавший в голову. При этом из канистры, якобы находившейся в машине, начал выплескиваться бензин, произошло замыкание проводов, что и вызвало пожар. Эта версия также был опровергнута доказательствами.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание по совокупности преступлений в виде 21 года и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а первых пяти лет — в тюрьме.

Суд апелляционной инстанции, проверив доводы осужденного и его защитника, признал приговор краевого суда законным и обоснованным и оставил его без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, сожженную служебную «Ладу» полицейского нашли в лесу неподалёку от посёлка. Внутри сотрудники полиции обнаружили обгоревшее тело коллеги с признаками насильственной смерти. Дерзкое и жестокое преступление было раскрыто благодаря оперативной и слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников МВД.

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