Москва, , 15:09 — REGNUM Санкции против российской нефти — частичное эмбарго, которое ввёл Евросоюз — негативно отразятся на всём мировом энергетическом рынке. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 1 июня журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что европейское направление поставок достаточно важное для России, в том числе из-за объёмов продаж. Но и сама Европа «несвободна» от негативных последствий — европейцам «предстоит это всё пережить».

«Эти санкции, конечно же, негативно скажутся для, наверное, всего континента — и для европейцев негативно скажутся, и для нас, и для всего мирового энергетического рынка», — констатировал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от международной системы платежей SWIFT. Нефтяное эмбарго вступит в силу через шесть месяцев.

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